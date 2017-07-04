Полузащитник Данила Ящук стал игроком ФК «Кубань»

Футболист перешел в краснодарский клуб из «Зенита-2».

Контракт с Данилой Ящуком рассчитан на три года.

«Переговоры с «желто-зелеными» шли уже давно, но после разговора с тренером Евгением Калешиным я принял окончательное решение о переходе. Мне импонирует стиль игры «Кубани», которая постоянно стремится действовать в комбинационном ключе, доминируя на футбольном поле», — прокомментировал Ящук.

В минувшем сезоне 22-летний хавбек провел за вторую команду клуба из Санкт-Петербурга 33 матча, сделав пять голевых передач. С 2011 года футболиста вызывали в различные юношеские сборные страны, он также провел шесть поединков за российскую молодежку, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

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