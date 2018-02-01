Полузащитник ФК «Краснодар» Ристич перейдет в пражскую «Спарту»

Михайло Ристич уже прибыл в расположение клуба, база которого находится в столице Чехии.

Сербский хавбек прошел в «Спарте» медицинское обследование. Официально о трансфере объявят в ближайшее время, сообщает «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Михайло Ристич перешел в краснодарскую команду из «Црвены Звезды» в середине лета 2017 года. По данным СМИ, его трансфер обошелся «быкам» в 2 млн евро.

В составе «быков» футболист принял участие в семи официальных матчах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», капитан ФК «Краснодар» Гранквист летом покинет команду.

Федор Смолов принял решение не уходить из ФК «Краснодар» этой зимой. По его словам, летом он продолжит ждать предложения, которое устроит клуб и будет соответствовать его целям.

Вернуться на ленту

Источник