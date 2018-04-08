Полузащитник ФК «Краснодар» Шатов объяснил, почему расплакался после гола «Зениту»

Игрок горожан Олег Шатов прокомментировал матч 25-го тура чемпионата России по футболу, который прошел в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Олег Шатов рассказал, почему заплакал на скамейке запасных после замены во втором тайме. По его словам, это эмоции.

«Всегда, когда сталкиваешься с несправедливостью, ты проходишь ситуацию с высоко поднятой головой. Только тогда у тебя настоящие, искренние эмоции. Я плакал не из-за того, что забил «Зениту», не из-за того, что мы выиграли, а просто нашел в себе силы. Я доказал самому себе, что еще могу играть. В несправедливой жизни можно рассчитывать только на себя», — цитирует Шатова «Матч.ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 7 апреля на выезде вырвал победу у «Зенита».

Счет во встречи открыли гости. На 22-й минуте ворота «Зенита» распечатал полузащитник Олег Шатов. Хозяевам удалось отыграться через 11 минут — гол забил полузащитник Александр Ерохин .Во втором тайме хозяева завладели инициативой и провели несколько опасных атак, но выйти вперед не смогли.За две минуты до окончания матча «Краснодар» провел контратаку и смог вырвать победу. Второй гол горожан забил полузащитник Виктор Классон. В итоге матч завершился со счетом 1:2.

Полузащитник Олег Шатов перешел в ФК «Краснодар» на правах аренды.

По сообщениям СМИ, за то, чтобы выступать за «Краснодар» до конца сезона-2017/18, Олег Шатов выплатит из своих личных средств 25 млн рублей. Еще 10 млн рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче против них в 25-м туре чемпионата России.

Арендное соглашение истекает по окончании сезона-2017/2018, однако у «Краснодара» есть возможность до его окончания выкупить Шатова у «Зенита» за обозначенную в договоре сумму.

Олег Шатов родился 29 июля 1990 года в городе Нижнем Тагиле Свердловской области. Выступал за «Урал» и «Анжи», а в 2013 году перешел в питерский клуб.

Все новости по теме:

Футбольный сезон — 2017/2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник