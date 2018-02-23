Полузащитник ФК «Кубань» Коновалов перешел в казанский «Рубин»

В составе «желто-зеленых» футболист играл с 2014 года.

Полузащитник продолжит карьеру в казанском «Рубине». При принятии решения футбольный клуб «Кубань» принял во внимание детали трансфера, заинтересованность казанского клуба и главного тренера Курбана Бердыева.

Игорь Коновалов — уроженец Белореченска. Являлся воспитанником московского «Спартака». Он пополнил состав молодежной «Кубани» в начале сезона-2014/15. Коновалов провел в составе молодежной команды 43 матча и столько же в составе основной команды, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

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