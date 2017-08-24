Полузащитник ФК «Кубань» Якуба из-за травмы выбыл на полгода

Травму футболист получил в поединке 1/32 финала Кубка России в Армавире.

«По возвращении в Краснодар было проведено углубленное исследование. По его результатам у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. В ближайшее время футболисту предстоит операция», — рассказал руководитель медицинской службы клуба Александр Линский.

Из-за травмы Денис Якуба не сможет выступать в матчах осенней части турнира, сообщает пресс-служба ФК «Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «желто-зеленые» обыграли «Армавир» в серии пенальти и вышли в 1/16 Кубка России.

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