Полузащитник сборной РФ Черышев: мы продолжаем верить в свои силы

Денис Черышев поделился мнением на счет предстоящей встречи с командой Испании.

«Очевидно, что испанцы будут фаворитами в нашем противостоянии, но игрокам сборной России нужно просто выполнить свою работу и следовать установке тренера, тогда нам удастся победить подопечных Фернандо Йерро и пройти в четвертьфинал турнира», — сказал футболист.

Он подчеркнул, что команда сделает выводы после поражения от Уругвая и будет двигаться дальше.

«Российские футболисты продолжают верить в свои силы», — цитирует Черышева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Уругвая разгромила россиян в матче ЧМ по футболу. Россияне сыграют с испанцами в 1/8 финала ЧМ.

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