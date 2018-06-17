Полузащитник сборной России Алан Дзагоев пропустит матч с Египтом

Футболист получил травму на 23-й минуте игры с Саудовской Аравии.

«Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург. Он останется в Москве для продолжения реабилитации. После возвращения из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации», — говорится в сообщении сборной России по футболу в официальном аккаунте в Twitter.

Дзагоев 17 июня отмечает день рождения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вместо Дзагоева на поле вышел Денис Черышев, который забил два гола и был признан лучшим игроком матча. Встреча завершилась со счетом 5:0.

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