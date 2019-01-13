Полузащитник ФК «Краснодар» Ристич перешел во французский «Монпелье»

Клубы достигли договоренности о переходе в ряды французской команды сербского полузащитника Михайло Ристича.

Футболист пополнил ряды «Краснодара» летом 2017 года и с тех пор в составе «горожан» принял участие в восьми официальных матчах, не отметившись в них результативными действиями. Прошлый год футболист провел в аренде в пражской «Спарте», сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Михайло Ристич перешел в краснодарскую команду из «Црвены Звезды» в середине лета 2017 года. По данным СМИ, его трансфер обошелся «быкам» в 2 млн евро.

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