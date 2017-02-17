Помощь пострадавшим в результате пожара в Краснодаре соберут в храмах

В храмах Екатеринодарской епархии соберут деньги для пострадавших в результате пожара в многоэтажном доме в Краснодаре.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор призвал духовенство и прихожан Екатеринодарской епархии оказать пострадавшим материальную помощь.

«Взывая к чувству христианского сострадания, благословляю 18 и 19 февраля объявить в приходах Екатеринодарской епархии сбор денежных средств для погорельцев», — говорится в сообщении, опубликованном на сайке Кубанской мирополии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м. В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой. Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В горящей многоэтажке обнаружили тело погибшего. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Краснодаре открыли 32 пункта сбора помощи для пострадавших при пожаре в многоэтажном доме на улице Прокофьева, 3.

О том, как помочь пострадавшим, читайте здесь.

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