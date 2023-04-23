Помощник госсекретаря США посетит Кыргызстан и Таджикистан

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посетит Кыргызстан и Таджикистан 22-27 апреля, сообщил Госдепартамент США.

Помощник госсекретаря Кыргызстана в Бишкеке встретится с высокопоставленными -высокопоставленные чиновники правительства, а также представители экономического сектора и представители гражданского общества, сообщает МИД. На встрече основное внимание будет уделено поддержке США экономики Кыргызстана, расширению экономических прав и возможностей женщин, правам человека и свободе прессы.

Затем Дональд Лу отправится в Душанбе, где встретится с государственными чиновниками, в том числе по вопросам безопасности, и обсудит общие проблемы. и голы на поле. Он также встретится с представителями таджикской прессы и гражданского общества.

В Бишкеке и Душанбе помощник госсекретаря Дональд Лу подчеркнет приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости этих двух постов. Советские страны Центральной Азии.

Дональд Лу был послом США в Кыргызстане с 2018 по 2021 год.