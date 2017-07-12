Помощник президента РФ Игорь Левитин оценил развитие инфраструктуры в порту Тамань

В поездке также приняли участие специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель совета директоров ОТЭКО Мишель Литвак.

Делегация осмотрела объекты строительных площадок Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ) и Таманского перегрузочного комплекса нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (ТПК): причалы, хранилища и железнодорожную станцию Железный Рог.

Вениамин Кондратьев отметил, что за год произошли значительные изменения. Продолжается строительство причалов ТТНГ. ОТЭКО ведет работу по углублению морского дна, что даст возможность принимать суда дедвейтом до 220 тыс. т. Возводится новая железнодорожная станция Панагия, а также хранилищ угля на 975 тыс. т, железной руды на 475 тыс. т и серы на 300 тыс. т.

Ведутся работы по модернизации существующей инфраструктуры ТПК: реализуют программу развития базы светлых нефтепродуктов. После ввода новых резервуаров в эксплуатацию объем хранения нефтепродуктов на ТПК превысит 1 млн куб. м. Проводится модернизация базы сжиженных углеводородных газов с увеличением проектной мощности перевалки до 3,5 млн т.

Мишель Литвак представил проект по созданию портово-индустриального парка ОТЭКО и рассказал, как реализуются меры по охране окружающей среды при строительстве. После реализации всех проектов общее количество работников превысит 15 тыс. человек.

«Создается современное производство, но многое упирается в нехватку квалифицированных кадров. Вахтовый метод не покроет их дефицит, нужны местные специалисты», — отметил Сергей Иванов.

По словам Литвака, в планах создание в Тамани специального среднего учебного заведения для подготовки специалистов отрасли, а также жилого микрорайона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 30 сентября 2016 года подписал соглашение с инвестором о строительстве на Таманском полуострове индустриального парка. Проект подразумевает строительство заводов по производству аммиака, метанола, карбамида, высокооктановых компонентов бензина, а также завод по переработке сои, производство кормов для животноводства и высокотехнологичный тепличный комплекс.

Кондратьев и помощник президента РФ Игорь Левитин 29 ноября осмотрели площадку инвестпроекта по созданию индустриального парка на Таманском полуострове.

Строительство зернового терминала в порту Тамань планируют завершить в 2019 году. Основные объекты индустриального парка на Тамани планируют построить до 2021 года.

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