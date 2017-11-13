Попавший в смертельное ДТП в Краснодаре Land Rover принадлежит федеральному судье

СМИ выяснили, кому принадлежит внедорожник, попавший в аварию в районе пересечения улиц Гагарина и Тургенева.

Как выяснилось, Land Rover принадлежит федеральному судье из Краснодара. Эту информацию подтвердил председатель Прикубанского районного суда столицы Кубани Александр Беспалов.

«Действительно, смертельное ДТП было совершено на автомобиле нашего коллеги. Но за рулем находился другой человек. Как это произошло, сейчас выясняют следователи», — цитирует Александра Беспалова «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по предварительным данным, автомобиль Land Rover проехал на красный сигнал светофора на перекрестке и столкнулся с ВАЗ-2114. Очевидцы сообщили, что водитель иномарки скрутил номера на своей машине и скрылся с места ДТП, нарушителя нашли в течение часа. Оказалось, что автомобиль ему не принадлежал. В результате медосвидетельствования установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Два пассажира ВАЗ-2114 погибли на месте. Водитель легковушки находится в реанимации. После аварии в полиции возбудили уголовное дело.

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