Поправки в ПДД не повлияют на приоритет движения по круговым перекресткам в Краснодаре

Об этом 1 ноября заявили в городском департаменте транспорта и организации дорожного движения.

«В Краснодаре все перекрестки с круговым движением оборудованы знаками. Они определяют приоритет движения по каждому кольцу. Поэтому новые поправки в ПДД Краснодара не коснутся», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» заместитель директора городского департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов.

Согласно новой редакции ПДД, приоритет проезда получает тот, кто двигается по самому кругу. Въезжающие на круговой перекресток должны уступать дорогу. Если на перекрестке с круговым движением установлены знаки приоритета или светофор, то движение транспорта по нему осуществляются в соответствии с их требованиями. Поправки в ПДД вступят в силу 8 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», постановления, дающие регионам право наносить разметку-«вафельницу» на сложных перекрестках и менять приоритет проезда на перекрестках с круговым движением, подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

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