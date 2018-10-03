Поправки в пенсионное законодательство РФ потребуют более 500 млрд рублей

О том, что президентские поправки в пенсионное законодательство потребуют дополнительного финансирования из бюджета, заявил Владимир Путин на совещании с правительством.

«Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что от этих мероприятий будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет. Но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот — правительство должно будет профинансировать президентские поправки», — сказал Путин.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов пояснил, что действительно Минфин будет увеличивать трансферты Пенсионному фонду России из-за внесения президентских поправок в пенсионное законодательство. Объем этих трансфертов в первое время составит около 100 млрд рублей дополнительных средств, а в целом внесение президентских поправок потребует дополнительно более 500 млрд рублей на ближайшие шесть лет.

Президент России поручил найти и просчитать источники финансирования, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 29 августа предложил российским женщинам выходить на пенсию в 60 лет, мужчинам — в 65 лет. Путин считает, что надо сохранить все федеральные и региональные льготы пенсионерам и ввести надбавки к страховой пенсии для живущих на селе. Для уходящих на пенсию в ближайшие два года президент предложил установить особую льготу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что все региональные льготы для женщин с 55 лет и для мужчин с 60 лет будут сохранены. Депутаты ЗСК 25 сентября одобрили сохранение льгот для жителей предпенсионного возраста.

Госдума 25 сентября в третьем чтении приняла законопроект о штрафах за увольнение людей предпенсионного возраста. В соответствии с новой статьей, таких работодателей будут наказывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или дохода за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Депутаты Госдумы 26 сентября единогласно приняли поправки президента Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионного законодательства. Госдума 27 сентября приняла в третьем чтении закон о повышении пенсионного возраста.

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