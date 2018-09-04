Поправки в закон о пенсионной системе поддержали краснодарские единороссы

На очередном совещании партийцы единогласно проголосовали за внесение корректировок. Отметили, что для аграрной Кубани повышение размера выплат фермерам, проработавшим не менее 30 лет, особенно актуально.

«Не принятие решения сейчас о внесении изменений в пенсионное законодательство приведет к угрозе стабильности и безопасности нашего общества и страны в целом. Владимир Путин поддержал инициативу единороссов о сохранении мер региональной поддержки и льгот для старшего поколения», — сказал секретарь Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко.

Президент России Владимир Путин 29 августа обратился к жителям страны со своими предложениями по корректировке пенсионной системы. По мнению Путина, выходить на заслуженный отдых женщины должны в 60 лет, а мужчины — в 65. Многодетные матери смогут сделать это еще раньше. Законопроект о совершенствовании системы Госдума рассмотрит во втором чтении до конца месяца.

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