Популярными в вузах Кубани стали профессии экономиста, управленца и юриста

В области медицины популярны у абитуриентов сейчас профессии стоматолога, терапевта и врача общей практики. Именно на эти специальности самый большой конкурс в КубГМУ.

Прием документов ведут и остальные вузы края. Например, в КубГУ по-прежнему больше всего желающих стать экономистами, на втором месте — управленцы, замыкают тройку потенциальные юристы. На четвертую строку по популярности в этом году поднялась профессия педагога.

Что касается спроса на трудовом рынке, сейчас больше всего вакансий представлено в области продаж — это почти 40% от общего числа свободных должностей. Найти место можно и в банковском секторе, около 13%, а на третьей позиции — строители.

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