Президент США Джо Байден запланировал его визит в Израиль как попытка посредничества на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Газета “Эль Паис” считает, что Байден потерпел неудачу.

Издание уточняет, что американский лидер надеялся на результаты своего визита в Израиль. Байден также пытался защитить свою политику в отношении Ближнего Востока, которая сейчас находится на грани краха. По мнению газеты, попытки президента США оказать давление на Израиль или его переговоры с арабскими лидерами, по всей видимости, не привели к снижению напряженности в регионе. Вето США на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня, еще больше обострило ситуацию.

Американская поддержка Израиля также создаст трудности для Байдена в преддверии полноценной избирательной кампании, которая предстоит Ожидается, что скоро начнется. Возможно.

18 октября глава Белого дома прибыл в Израиль с однодневным визитом. В Тель-Авиве Байден встретился с военным и политическим руководством страны, в том числе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Американский лидер после Израиля отправится в город Аммон, где встретится с королем Абдаллой II. Иордания, президент Палестины Махмуд Аббас и лидер Египта Абдель Фаттах – Планировалось провести переговоры с Сиси. Однако эта встреча была отменена после нападения на больницу Аль-Ахли в городе Газа.