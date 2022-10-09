Попытки лидеров Европы найти выход из энергокризиса на саммите в Праге провалились

Не сумев договориться по вопросу энергетики, политики обрекли европейцев на тяжелую зиму.

В Европе не смогли найти способы по выходу из энергетического кризиса. На саммите Европейского политического сообщества, проходившем в Праге, лидеры европейских стран не сумели выработать шагов для решения проблемы дефицита энергии без помощи России, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

Саммит проходил с 6 по 8 октября. По сути, это были неформальные переговоры глав ЕС. Кроме 27 стран Евросоюза, в нем участвовали еще 17 ближних и дальних стран-соседей Старого Света.

Телеканал сообщил, что «потолок цен» на российское топливо, с которым европейские лидеры связывали большие надежды в преддверии зимы, так и не был принят – стороны не смогли договориться по этому вопросу.

«Может быть, простой потолок цен — то есть установка максимальных цен при закупке? Пока что нет — такой ответ дали в Праге», – отмечает Das Erste, добавляя, что после двухдневного саммита можно с уверенностью сказать, что решения энергетического кризиса «явно не наблюдается».

«По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было: до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Прояснение по этому вопросу рано или поздно наступит», – отмечает телеканал.

В сюжете говорилось об идее совместных закупок газа или «денег из Брюсселя», но канцлер ФРГ Олаф Шольц и ряд других лидеров считают, что новых долгов быть не должно и необходимо использовать имеющийся фонд средств на восстановление европейских экономик после COVID-19.

Европейские страны будут вынуждены потратить на борьбу с энергокризисом ни много ни мало 1 трлн евро. Эксперты подсчитали, что такая огромная сумма возникнет в связи со снижением поставок газа из России, роста цен на него и другие энергоносители. Предварительные подсчеты сделали в консалтинговой компании «Яков и партнеры».

Европейские власти зашли в тупик в своем стремлении к отказу от российского топлива. При этом они регулярно дают советы, как пережить грядущую зиму на фоне невероятно высоких цен на электроэнергию. На данный момент дефицит энергоресурсов в Европе – нерешаемый вопрос, так как в ближайшей перспективе заменить российское топливо Евросоюзу попросту нечем.

Политолог Ростислав Ищенко в интервью порталу «Украина.ру» оценил договор России и Китая о поставках газа, который позволил нашей стране добиться независимости в плане экспорта голубого топлива за рубеж и заставил Европу платить за него втридорога на фоне санкций. Эксперт заявил, что совместный маневр России и Китая заставил Европу жалеть о том, что она не смогла договориться с Москвой.

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