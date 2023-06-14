Поражение Путина может закончиться катастрофой для всего мира

A такая страна, как Соединенные Штаты, имеет возможность проиграть войну, создать комиссии, провести расследование и извлечь уроки из поражения. Путин не может проиграть войну, пишет газета Al Sharq al Awsat.

С этой точки зрения победа Путина на Украине была бы крайне опасной для Запада, а его поражение в ней было бы крайне опасным для всего мира , потому что это может привести к непредсказуемым последствиям, от ядерного оружия до распространения войны. новые страны.

В то же время понятно, что украинская сторона не собирается сдаваться и будет бороться до конца даже в случае провала запланированной атаки. А затягивание войны становится для мира все дороже и дороже.

Поэтому, по заключению издания, такие страны, как Китай, вынуждены вырабатывать формулу мира с компромиссом, подходящим для России .