Порт Новороссийска с начала года увеличил грузооборот до 134 млн тонн

Новороссийский морской торговый порт с начала года увеличил грузооборот до 134,6 млн т.

Это на 6,7 млн т или 5,3% больше, чем показатель за прошлый год.

Перевалка наливных грузов увеличилась на 5,3 млн т и составила 104,5 млн т. Объем перевалки навалочных грузов с начала года составил 11,4 млн т. Это на 3,2% или 360 тыс. т больше прошлогоднего показателя.

Более 13,8 млн т составила перевалка генеральных грузов, что на 868 тыс. т выше, чем в 2015 году, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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