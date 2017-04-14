Порт Туапсе направил на социальные программы 9,4 млн рублей

14 апреля в 09:56

Туапсинский морской торговый порт с начала года выделил на реализацию социальных программ 9,4 млн рублей.

Это на 2 млн рублей больше по сравнению с таким же периодом в прошлом году, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе АО «Туапсинский морской торговый порт».

Около 8,5 млн рублей направили на финансирование дополнительного пенсионного обеспечения ветеранов порта, оказание материальной помощи сотрудникам и их семьям, культурно-массовые мероприятия, а также на добровольное медицинское страхование.

На поддержку спорта предприятие выделило 234 тыс. рублей. Финансовую помощь оказали волейбольной команде ветеранов, детям работников порта, занимающихся в спортивных секциях, а также работникам, посещающим фитнес-клубы.

На организацию празднования Дня защитника Отечества, Международного женского дня, а также Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Родины, порт направил 700 тыс. рублей.

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