Портрет Эйнштейна появился на улице Горького в Сочи

03 октября в 18:47

Авторами работы стали художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов.

Граффити с портретом физика Альберта Эйнштейна и его цитатой появилось на подпорной стене на улице Горького, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работы белорусских художников и раньше появлялись на улицах Сочи. Так, на стене одного из зданий в центре Сочи появился кадр из фильма «Приключения Шурика», на пляже «Маяк» — портрет Жака Ива Кусто, а недалеко от парковки напротив ТЦ «Гранд Марина» — портреты музыкантов The Beatles.

Вернуться на ленту

Источник