Портрету Льва Яшина в Краснодаре «поправили лицо»

Работу над граффити начали 1 июня. Оно появилось на здании дома на улице Ставропольской.

Художник Роман Котов 10 июня выложил в соцсети итоговый вариант работы. Он отметил, что все снимки, которые появлялись в СМИ ранее — это фотографии, на которых портрет был еще не готов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 4 июня появилось граффити с портретом советского футболиста Льва Яшина. Масштабная работа началась вечером 1 июня. Старт ей дал глава города Евгений Первышов.

После волны критики в соцсетях городские власти заявили о том, что портрету Льва Яшина в Краснодаре «поправят лицо». Горожане отмечали непохожесть граффити на изображение советского голкипера.

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