Портрету Льва Яшина в Краснодаре «поправят лицо»

Об этом городские власти заявили после волны критики в соцсетях. Горожане отмечали непохожесть граффити на изображение советского голкипера.

«Яшин сейчас находится на той же стадии готовности, что и сборная России. Как минимум к чемпионату мира из этих двоих Яшин точно будет готов. Шутка дня. Теперь о серьезном. Сегодня всю ночь и завтра художники будут поправлять «лицо» Яшина. Обещают, что все будет идеально. Результат увидим — оценим», — написал на своей странице в Facebook помощник мэра Владимир Вербицкий.

Он также отметил, что граффити с изображением футболиста Серхио Рамоса понравилось послу Испании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 4 июня появилось граффити с портретом советского футболиста Льва Яшина. Масштабная работа началась вечером 1 июня. Старт ей дал глава города Евгений Первышов. К ЧМ-2018 в Краснодаре также появятся граффити с портретам Серхио Рамоса и Зинедина Зидана.

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