Порты Кубани за год увеличили отгрузку экспортируемого зерна на 3,9 млн тонн

Всего с начала года через морские порты Ейск, Кавказ, Новороссийск, Тамань, Темрюк и Туапсе отгрузили 608 судов с зерном и продуктами его переработки.

В прошлом году за такой же период отгрузили 572 судна с зерном. В этом году общий объем отгруженного зерна составил 12,8 млн т. Доля пшеницы — более 9,3 млн т. В 2016 году общий объем отгруженного зерна за семь месяцев был равен 8,9 млн т. Доля пшеницы составляла более 6,1 млн т.

В этом году продукцию направляют в 52 страны мира. Это Тунис, Италия, Турция, Ливия, Египет, Армения, Сенегал, Мали, Кот-д’Ивуар, Йемен, Южная Корея, Нигерия, Вьетнам, ОАЭ, Бангладеш, Оман, Индонезия, Болгария, Судан, Сирия, Шри-Ланка, Бенин, Нидерланды, Индия, Ливан, Бурунди, Руанда, Танзания, Нигер, Буркина-Фасо, Камерун, Гана, Саудовская Аравия, Кения, Уганда, Иордания, Греция, Марокко, Мозамбик, Грузия, Иордания, Того, Алжир, Никарагуа, Катар, Израиль, Малави, Южная Африка, ЮАР, Кабо-Верде, Республика Конго и Кувейт, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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