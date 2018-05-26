Порядок на школьных выпускных в РФ обеспечат более 70 тыс. полицейских

Выпускные вечера в российских школах завершатся 31 мая.

Около 72 тыс. полицейских и более 13 тыс. представителей общественных организаций по всей России обеспечивают охрану правопорядка на школьных последних звонках, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Сотрудниками МВД России обеспечивается общественный порядок на всех праздничных мероприятиях, в охране задействовано около 72 тыс. сотрудников полиции, более 13 тыс. представителей общественных организаций правоохранительной направленности», — отметили в ведомстве.

С 18 мая последние звонки прозвенели почти для 1,7 млн учеников в более чем 37 тыс. школах. Преступлений и правонарушений не зарегистрировано, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани последний звонок отметили почти 23 тыс. выпускников. Они начнут сдавать ЕГЭ 28 мая. Первыми покажут знания ученики, выбравшие в качестве дополнительных предметов географию и информатику.

Министерство образования Краснодарского края выпустило памятку для сдающих ЕГЭ.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник