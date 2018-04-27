Посадившего поврежденный самолет курсанта Краснодарского училища представят к награде

Стали известны подробности аварийной посадки самолета в Адыгее.
На аэродроме учебной авиабазы Воздушно-космических сил в Майкопе проходили плановые учебно-тренировочные полеты курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.
На высоте 200 м в сопло двигателя учебного самолета Л-39 попала птица и вывела его из строя. Самолет начал терять высоту.
Летчик-курсант четвертого курса Михаил Еманов принял решение посадить самолет на неподготовленную открытую площадку без выпущенных шасси, сообщили в Минобороны.
«Доложив руководителю полета о принятом решении, курсант Еманов успешно выполнил аварийную посадку, в результате которой сам не пострадал и сохранил дорогостоящую авиационную технику. Благодаря профессиональным действиям летчика самолет получил незначительные повреждения и в ближайшее время после проведения технического обслуживания будет использоваться по назначению», — рассказали в военном ведомстве.
Главнокомандующим Воздушно-космическими силами за проявленное мужество курсант представлен к награде, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Адыгее 27 апреля аварийно сел самолет Краснодарского военного летного училища.
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