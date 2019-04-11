Поселок в Северском районе обязали выплатить энергетикам 140 млн рублей

Арбитражный суд края удовлетворил иск ПАО «ТНС энерго Кубань» к администрации Черноморского поселения.

Власти поселка в Северском районе должны энергетикам около 139,7 млн рублей за потери электричества в сетях с июня 2015 года по июль 2017 года. Линии электропередачи принадлежат муниципалитету. Как пояснил глава поселения Денис Левагин, администрация выполняет функции сетевой компании, но за это не получает денег. При этом бюджет поселения в 2019 году составляет всего 28 млн рублей.

Согласно материалам суда, потери составили 50-60% от поставленной электроэнергии. В «ТНС энерго Кубань» до окончания судебных разбирательств не говорят о причинах потерь в сетях поселения.

Муниципалитет намерен отстаивать свои интересы в апелляционной инстанции.

«Мне непонятно, почему суд встал на сторону энергетиков, а не на сторону жителей поселка. Люди платят напрямую поставщику за потребленное электричество, а не в администрацию. Муниципалитет не получает от этого ни копейки, а рассчитываться за потери должны мы. Кроме того, у нас нет ни средств, ни ресурсов, чтобы содержать сети», — рассказал Левагин.

Он добавил, что такая ситуация сложилась не только в Черноморском, но и в других поселениях района. На совещаниях с участием глав муниципалитетов и руководством «Кубаньэнерго» энергетикам предлагали взять сети на обслуживание. Муниципалитет организовывал торги по передаче имущества в аренду, но компания не приняла в них участие.

По мнению эксперта-аналитика АО «Финам» Алексея Калачева, вердикт суда основан на формальных основаниях, так как по закону владелец объектов электросетей обязан оплачивать стоимость потерь. Подобные судебные разбирательства происходят постоянно. Он отметил, что ПАО «ТНС энерго Кубань» только в 2019 году выступает в качестве истца в 264 арбитражных делах.

По словам Калачева, если муниципалитет проиграет дело в апелляционной и кассационной инстанциях, приставы изымут в пользу истца сколько смогут, а по истечении времени закроют исполнительное производство, пишет «Коммерсантъ».