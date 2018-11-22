Посетитель выставки «ЮГАГРО» в Краснодаре выиграл современный плуг

По словам представителя сельхозпредприятия «Русь» из Ставропольского края Мурата Шенкао, орудию найдут достойное применение в хозяйстве.

«На выставке много познавательного для повышения квалификации, также много новой техники. Было интересно все изучить, посмотреть и, конечно же, выиграть плуг», — сказал участник выставки «ЮГАГРО» Мурат Шенкао.

Новый немецкий плуг марки LEMKEN гостю подарила компания «Бизон», представившая на выставке сельхозтехнику крупнейших отечественных и мировых машиностроителей — высокопроизводительные комбайны и тракторы, самоходные опрыскиватели, телескопические погрузчики, орудия для обработки почвы, посева и внесения удобрений. Многие из них не имеют аналогов в мире, например, мощный универсальный трактор Fendt.

«Привезли несколько новинок. Одна из них — трактор нового поколения. Берется двигатель с тяжелой строительной техники, у него уменьшается мощность. Трактор должен работать не на максимальных оборотах, а на оборотах чуть выше среднего. За счет этого достигается максимальная экономичность», — пояснил генеральный директор компании «Бизон» Сергей Суховенко.

Руководитель компании рассказал, что своим участием в выставке они хотят показать направление технической модернизации сельского хозяйства, а также помочь аграриям выбрать машины, которые будут приносить прибыль долгие годы.

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