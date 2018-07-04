Матч 1/4 финала ЧМ пройдет 7 июля на стадионе «Фишт».

«В настоящее время на матч проданы практически все билеты. Настоятельно рекомендуем получить билеты как можно раньше, чтобы вовремя попасть на стадион. Убедительная просьба приезжать на матч заблаговременно. Чтобы иэбежать очередей, рекомендуем прибыть на стадион за три часа до начала матча», — отметили организаторы матча.

Они также напомнили, что кроме билета при себе необходимо иметь паспорт болельщика.

«Очень внимательно следует отнестись к приобретению билетов на матч. Не следует покупать их с рук, через социальные сети и неофициальные сайты, потому что велик риск приобрести контрафактные билеты. Покупка «с рук» является правонарушением. Официально их можно приобрести только на сайте ФИФА», — подчеркнули организаторы.

Игру можно будет посмотреть не только на стадионе «Фишт», но и на большом экране в фан-зоне в районе Южного мола Сочинского морского порта. Болельщикам рекомендуют приходить заранее — за несколько часов до начала матча. При полной загруженности фан-зоны проход туда будет ограничен.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи перекупщики завысили стоимость билетов на матч Россия — Хорватия в 12 раз.

На четвертьфинал ЧМ-2018 на курорт приедут около 10 тыс. болельщиков сборной Хорватии.

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