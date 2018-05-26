Посетители ТЦ «Галерея Краснодар» во время киносеанса почувствовали запах газа

Это произошло вечером 26 мая.

В социальных сетях сообщили о том, что в кинозале во время сеанса неизвестные распылили слезоточивый газ из баллончика.

«В полицию Краснодара в 19:00 поступило сообщение от сотрудника киноцентра, расположенного в торговом центре на улице Головатого, о том, что во время киносеанса посетители почувствовали запах газа в зале. В связи с этим было принято решение о приостановке киносеанса, зрителей вывели из зала, вернули им деньги за билет», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

На место были направлены сотрудники полиции, они опрашивают очевидцев, устанавливают, был ли факт распыления газа из баллончика. В больницу за медицинской помощью никто не обращался. По факту произошедшего проводят проверку.

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