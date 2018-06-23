Посетителям стадиона «Фишт» в Сочи посоветовали взять зонты и дождевики

23 июня в 10:38

В день матча сборных Германии и Швеции 23 июня синоптики прогнозируют осадки.

Согласно правилам безопасности, зонт в закрытом состоянии должен быть не больше 25 см. Зонты-трости придется сдать в камеру хранения.

На стадион также нельзя проносить продукты питания и напитки, в том числе алкогольные, сумки и громоздкие предметы габаритами более 75 см по сумме трех измерений, флаги и баннеры размером более 2х1,5 м, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Более подробно со списком предметов, которые запрещено проносить на матчи, можно ознакомиться здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 23 июня пройдет матч между сборными Германии и Швеции.

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