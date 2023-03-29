Посла Франции в Турции вызвали в Министерство иностранных дел​​​​​​​​

Эрве Магро, посол Франции в Анкаре, в Министерство иностранных дел за размещение членов террористической организации PKK/YPG в Сенате Франции и вручения им медалей.

По сведениям, полученным из дипломатических источников, посол, вызванный в МИД, был проинформирован о том, что сирийское отделение террористической организации РПК YPG и ее женские отделения YPJ члены Франции Тот факт, что он был гостем в Сенате и был «награжден Почетной медалью», не был принят Турцией, и этот инцидент был решительно осужден.

На встрече с Магро еще раз было подчеркнуто, что Турция ожидает от французских властей сотрудничества в борьбе с терроризмом, а Франция не одобряет усилия по приданию международной легитимности отделениям РПК в Сирии. Посол попросил Францию ​​действовать в соответствии с духом союза для поддержки границ Турции и безопасности турецкого народа, а также для защиты единства и территориальной целостности Сирии.

Согласно отчету, посольство Турции в Париже также выразило решительные возражения соответствующим французским властям.