Посла Франции вызвали в МИД России

Посол Франции в России Пьер Леви Russia Foreign был вызван в МИД России.

Об этом говорится в информации МИД России, передает “Репортаж” со ссылкой на российскую прессу.

Он принял участие в саммите G20, проводимом президентом Франции Эммануэлем Макроном в Нью-Дели, выразил решительный протест против дискриминационных и откровенно русофобских действий французских властей в отношении двух российских журналистов, которых грубо запретили на пресс-конференции в рамках саммита. Дана принципиальная оценка недобросовестным действиям, которые мешали ему выполнять свою работу”, – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.