Посла Украины в Варшаве вызвали в МИД Польши

Украина Посла в Варшаве Василия Зварича вызвали в МИД Польши.
Об этом сообщается на странице МИД Польши в Twitter. была приглашена Польша”, – говорится в тексте.
Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что 1 августа посол Республики Польша Бартош Чихоцкий был приглашен в МИД Украины в связи с заявлениями министра Офиса Президента.
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По его словам, «Во время встречи было отмечено, что заявления о неблагодарности украинцев к Помощь Польши не соответствует действительности и неприемлема».
31. В июле на польском телевидении Пжидач сказал, что Украина действительно получила большую помощь от Польши, и «было бы хорошо, если бы он начал ценить роль, которую Польша играл за Украину последние несколько месяцев и лет”.