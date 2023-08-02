Посла Украины в Варшаве вызвали в МИД Польши

Украина Посла в Варшаве Василия Зварича вызвали в МИД Польши.

Об этом сообщается на странице МИД Польши в Twitter. была приглашена Польша”, – говорится в тексте.

Ранее официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил, что 1 августа посол Республики Польша Бартош Чихоцкий был приглашен в МИД Украины в связи с заявлениями министра Офиса Президента.

p>

По его словам, «Во время встречи было отмечено, что заявления о неблагодарности украинцев к Помощь Польши не соответствует действительности и неприемлема».

31. В июле на польском телевидении Пжидач сказал, что Украина действительно получила большую помощь от Польши, и «было бы хорошо, если бы он начал ценить роль, которую Польша играл за Украину последние несколько месяцев и лет”.