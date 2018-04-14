После 17 лет розыска подозреваемого в изнасиловании мужчину нашли на Кубани

По данным полиции, мужчину подозревают в преступлении против половой неприкосновенности, совершенном в Волгоградской области в 2001 году.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с оперативниками отдела полиции Дзержинского района УМВД России по Волгограду при содействии коллег из Краснодарского края задержали находившегося в федеральном розыске гражданина.

«37-летний житель Волгограда с августа 2001 года скрывался от правоохранительных органов по подозрению в совершении изнасилования в Дзержинском районе. Установлено, что все это время — около 17 лет — он жил в разных регионах России и на территории Краснодарского края, где и был задержан. По данным оперативников, за это время злоумышленник женился и завел семью. Подозреваемого доставили в Волгоград, где он будет дожидаться решения суда под стражей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

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