После ЧМ-2018 в России рассмотрят возможность внедрения паспорта болельщика

Об этом заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

«Федерации сами определяют, в каких видах спорта применять FAN ID. В российском футболе это будет рассмотрено после чемпионата мира», — сказал Мутко.

Паспорт болельщика (FAN ID) выдается бесплатно и вместе с билетом дает право на посещение матчей Кубка конфедераций и бесплатный проезд к месту проведения игр на общественном транспорте и специальных поездах.

Он также отметил, что РФС желает сохранить системы видеоповторов на стадионах Кубка конфедераций и получить разрешение на их использование в рамках тестирования системы.

«Мы хотим оставить VAR, чтобы система работала. Для этого нужно получить право на эксперимент в российском футболе. Если нам позволят, то на стадионах Кубка конфедераций и в Краснодаре будет использоваться VAR, если не получится, то уже после чемпионата мира будет решаться этот вопрос. Демонтировать мы, конечно, ничего не хотим», — цитирует Мутко ТАСС.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что систему видеоповторов не будут использовать в ЧР по футболу сезона-2017/18.

ФК «Краснодар» предложил в качестве эксперимента ввести систему видеоповторов на его домашних матчах.

Новый сезон чемпионата России по футболу начнется 15 июля.

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