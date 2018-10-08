После драки с участием футболиста «Краснодара» Мамаева возбудили уголовное дело

Инцидент произошел утром 8 октября в одном из кафе Москвы.

По факту избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака в московском кафе возбудили уголовное дело. Полицейские установили, что между сотрудником ведомства и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчину несколько раз ударили, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Адвокат Дениса Пака Геннадий Удунян рассказал, что драку начал нападающий «Зенита» Александр Кокорин — он взял в руки стул и ударил мужчину по голове.

«Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку. Оскорбили его честь и достоинство. А когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове», — сказал адвокат.

По его словам, затем на Пака налетели еще человек десять. У потерпевшего диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Адвокат заявил, что будет добиваться переквалификации статьи с «Побои» на «Хулиганство», сообщается в Telegram-канале Mash.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», СМИ распространили информацию о том, что игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. В конфликте пострадал еще один чиновник.

Ранее Павел Мамаев и Александр Кокорин уже попадали в скандальную ситуацию — за вечеринку в Монако после вылета сборной России с Евро-2016. Футболисты отдыхали в одном из клубов в Монте-Карло. Во время вечеринки они курили кальян и угощали всех присутствующих шампанским, на которое потратили 250 тыс. евро.

Штраф игрока ФК «Краснодар» Мамаева за вечеринку в Монако пошел на лечение ребенка.

ФК «Краснодар» 7 октября на выезде проиграл «Зениту». Матч завершился со счетом 2:1. Гол в составе «быков» забил Мамаев.

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