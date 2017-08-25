После ДТП на пирсе в Темрюкском районе в СКР возбудили уголовное дело

Следственный комитет России 25 августа возбудил уголовное дело по факту падения автобуса с рабочими «Таманьнефтегаза» в море по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель людей».

По предварительным данным, причиной падения автобуса с рабочими в море в Краснодарском крае стало ДТП, подтверждена гибель 12 человек. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, дело будут расследовать сотрудники центрального аппарата СКР, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе 25 августа при падении автобуса с пирса погибли рабочие. Автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты. Спасатели обнаружили тела 13 погибших на месте падения автобуса, 20 человек спасли.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родственников погибших в Темрюкском районе рабочих.

Крымские спасатели формируют специальный морской отряд водолазов и специальной техники, который отправится из Керчи к месту падения автобуса в воду в Краснодарском крае. Из Краснодара направят вертолет санитарной авиации с бригадой медиков для эвакуации пострадавших.

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