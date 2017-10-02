После ДТП с автобусом паломников в краснодарской больнице остаются 12 человек

Состояние пациентов стабильное. Их лечение продолжается.

В Краевой клинической больнице № 1 Краснодара на лечении остаются 12 человек, пострадавших в ДТП с автобусом, перевозившим паломников из Абхазии в Нижний Новгород, сообщили в пресс-службе учреждения.

Ранее в минздраве региона уточняли, что пострадавших после аварии с автобусом направили на лечение в НИИ-Краевая клиническая больница № 1 и в Центральную районную больницу Горячего Ключа, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 26 сентября в районе Горячего Ключа экскурсионный автобус с паломниками, ехавший из Абхазии в Нижний Новгород, врезался в грузовик на трассе. В автобусе находились 26 пассажиров. Разбираться в причинах аварии уже начал следственный комитет. Расследование ДТП на Кубани под особый контроль взяла и краевая прокуратура.

Вернуться на ленту

Источник