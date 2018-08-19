После ДТП с автобусом Тбилиси — Краснодар на Ставрополье возбудили дело

19 августа в 15:49

Сейчас с водителем автобуса работают следователи

По факту ДТП с автобусом и КамАЗом на Ставрополье, в результате которого два человека погибли и девять госпитализированы, возбудили уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 19 августа в 4:05 на 295-м километре федеральной автодороги «Кавказ». По предварительным данным, водитель автобуса Setra, в котором находилось 40 человек, допустил попутное столкновение с грузовиком. Автобус ехал из Тбилиси в Краснодар.

В аварии погибли два человека — граждане России и Грузии. Еще 26 пассажиров пострадали.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник