После ДТП с автобусом в Темрюкском районе возбудили уголовное дело

В аварии 2 марта погибли два человека и четверо пострадали.

Уголовное дело завели по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации ТС, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

По уточненным данным, в момент аварии в «газели» находились пять человек, включая водителя. Автобус и легковушка ехали без пассажиров. В больнице сейчас остаются водитель «газели» и три его пассажира. С водителем автобуса Scania, 66-летним местным жителем, проводят следственные действия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла утром 2 марта на 16-м километре трассы поселок Сенной — станица Тамань. Водитель автобуса Scania, двигаясь в сторону Темрюка, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской «газелью» и легковым Chery. В результате ДТП погибли водитель легковушки и пассажир «газели». В медицинское учреждение доставили четырех человек. Пострадавшего в ДТП в Темрюкском районе вертолетом отправили в ККБ №1.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС. Устанавливаются точное количество участников ДТП, причины и обстоятельства случившегося. После этого ДТП на Кубани проверят на безопасность пассажирские автобусы.

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