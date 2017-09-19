После ДТП с большегрузом на въезде в Новороссийск на дорогу разлилась солярка

Авария произошла 19 сентября на въезде в город-герой со стороны Кабардинки, недалеко от Шесхариса.

Грузовая фура перевернулась на серпантине и зацепила скалу. Лежащий на боку большегруз не мешает проезду автомобилей в сторону Новороссийска.

Руководитель группы по пропаганде безопасного движения ОГИБДД по Новороссийску Наталья Мельникова сообщила, что пострадавших в ДТП нет.

По словам очевидцев, рядом с местом аварии разлилась солярка. Автомобилисты предполагают, что фура перевернулась из-за неправильного входа в поворот серпантина, пишет «Наша газета Новороссийск».

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