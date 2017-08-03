После ДТП с восемью детьми в Новороссийске возбудили уголовное дело

В аварии пострадали восемь человек: двое взрослых и шестеро несовершеннолетних.

По последним данным, в микроавтобусе находились восемь детей в возрасте от 7 до 13 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения». Для дальнейшего расследования оно было передано в следственные органы СУ СКР по Краснодарскому краю.

В настоящее время на месте ДТП работают следователи и криминалисты, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства аварии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ДТП произошло 3 августа на трассе Новороссийск — Керченский пролив. Микроавтобус, уходя от столкновения с большегрузом, съехал в кювет. В машине находилось десять человек: двое взрослых и восемь детей. По данным администрации Новороссийска, трое детей находятся в тяжелом состоянии.

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