После ДТП в Краснодаре в отношении Смолова составили протокол, ему грозит лишение прав

Краснодарские полицейские установили обстоятельства аварии с участием дорогостоящей иномарки.

«В ходе проверки установилено, что ДТП с участием автомобиля BMW произошло в 1:40 на улице Ставропольской. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В ДТП никто не пострадал», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении водителя составили административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Водителю грозит штраф, лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным источника, Федор Смолов рассказал, что был за рулем разбившегося в Краснодаре BMW. Нападающий ФК «Краснодар» сам пришел в полицию.

О произошедшем в Краснодаре ДТП с участием дорогой иномарки стало известно 1 августа. Фотографии с места аварии в соцсети выложили очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль BMW врезался в металлическое ограждение.

В клубе заявили, что к ним не поступало никаких заявлений по поводу аварии с нападающим Федором Смоловым.

Ущерб от ДТП составил около 60 тыс. рублей. Авария попала на видео.

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