После гибели моряков при пожаре на судах в Керченском проливе возбудили дело

По последним данным, число жертв пожара на двух судах возросло до 11, были спасены 12 человек.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря. По версии следствия, 21 января около 18:00 в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив произошло возгорание двух торговых судов «Канди» и «Маэстро», сообщает пресс-служба Южного СУТ.

Руководитель Южного следственного управления на транспорте вместе со следователями и криминалистами выехал на место происшествия.

Транспортные следователи квалифицировали гибель людей в результате пожара на двух судах в Керченском проливе как причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧП случилось вечером 21 января. На место направили спасательный буксир «Демидов». Очевидцы сообщили, что люди прыгают за борт. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт.

На борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них 9 — граждане Турции, 8 — из Индии. На борту судна «Маэстро» были 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 — Индии. По предварительным данным, россиян среди членов команд нет.

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что больницы Кубани готовы принять пострадавших.

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