После государственного переворота в Нигере жизнь простых людей стала трудной – The Washington Post

После того, как к власти пришли военные, в обществе до сих пор нет четкого консенсуса относительно поддержки лидеров переворота или свергнутого президента Базума.

Только последствия кризиса ясны: нехватка электроэнергии. Это привело к краху малого бизнеса. Также закрытие границ стало причиной коллапса предприятий, поставляющих продукцию из других стран, перебоев с гуманитарной помощью.

В интервью общественным деятелям, активистам и другим категориям жителей Ниамея гуманитарная ситуация ухудшилась. со временем ухудшилось, они пошутили. По некоторым оценкам, резервов страны хватит на два-три месяца.