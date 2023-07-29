После крушения вертолета совместные американо-австралийские учения были приостановлены

После крушения вертолета австралийской армии совместные американо-австралийские военные учения были временно приостановлены.

В заявлении министра обороны Австралии Ричарда Марлза сообщается, что вертолет MRH-90 Taipan, принадлежащий австралийской армии, потерпел крушение. недалеко от острова Гамильтон ночью во время совместных учений с США.

Поиски четырех членов экипажа вертолета продолжаются.

Обломки вертолета, обнаруженные возле острова Дент, сообщает Совместные учения министра и Австралии проводятся каждые два года. В этом году участвуют более 30 000 военнослужащих из 13 стран.

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен также находятся в Австралии.