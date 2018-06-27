После матча Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге госпитализировали Марадону

Причиной госпитализации 57-летнего экс-тренера сборной Аргентины стал приступ стенокардии.

Диего Марадона почувствовал себя плохо после матча 26 июня. Футболиста под руки сопроводили с трибун для медосмотра, после чего госпитализировали.

У Марадоны выявили повышенное давление и хрипы в области сердца.

Сейчас из Санкт-Петербурга он прилетел в Москву. Его самочувствие улучшилось, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Аргентины добилась выхода в 1/8 чемпионата мира. Аргентинцы 26 июля в Санкт-Петербурге одержали победу над командой Нигерии со счетом 2:1.

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