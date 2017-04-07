После матча ФК «Краснодар» — ЦСКА болельщиков развезут дополнительные автобусы

После футбольного матча «Краснодар» — ЦСКА, который пройдет 9 апреля, в краевой столице низкопольные автобусы будут развозить болельщиков по разным микрорайонам города.

От стадиона автобусы будут отправляться по мере наполнения. Два автобуса поедут в микрорайон Гидростроителей до остановки «Улица имени Дмитрия Благоева», два автобуса — в микрорайон Комсомольский до остановки «Улица 1 Мая», еще два — к ТРК «Красная площадь» по улице имени 40-летия Победы.

По одному автобусу поедет до остановки «Бальнеолечебница» по улице имени Герцена, к автовокзалу «Южный», ж/д вокзалу Краснодар-1, до остановки «Поселок 1-е отделение учхоза «Кубань»» по улице Красных партизан через Славянский микрорайон.

Кроме того, в сторону стадиона будут курсировать низкопольные троллейбусы маршрута № 11, сообщает пресс-служба администрации города.

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